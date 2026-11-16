В Касимовском округе под видом сельхозработ вырубили лес на 144 миллиона рублей

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. 48-летний житель региона предстанет перед судом за причинение колоссального ущерба лесному фонду Российской Федерации, который оценивается следствием в сумму свыше 144 миллионов рублей.

По версии следствия, преступление носило хорошо спланированный характер и совершалось в составе организованной группы. Злоумышленники использовали подставных лиц для фиктивной регистрации земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Касимовского округа.

Далее под предлогом устранения так называемых «кадастровых неточностей» границы этих частных участков незаконно смещались, захватывая территории, которые по документам относятся к государственному лесному фонду.

В период с апреля по октябрь 2023 года, прикрываясь легендой о проведении законных агротехнических мероприятий, на захваченных территориях было вырублено 5 560 деревьев хвойных и лиственных пород.

Таким образом, под видом сельскохозяйственных работ происходило хищение государственных природных ресурсов. Эксперты оценили материальный ущерб, причиненный лесному фонду страны, в сумму более 144 миллионов рублей, не считая непоправимого вреда экосистеме региона.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере организованной группой). После утверждения обвинительного заключения прокуратурой материалы дела направлены в Касимовский районный суд для рассмотрения по существу.