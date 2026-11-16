В Рязани 69 детских садов подключились к проекту «Добрые игры»

В дошкольных учреждениях Рязани стартовал федеральный проект «Добрые игры». Программа, разработанная Институтом изучения детства, семьи и воспитания при поддержке Минпросвещения РФ, охватила 69 детских садов города. Об этом сообщает администрация города.

Главная задача проекта — через игру познакомить малышей с традиционными духовно-нравственными ценностями. Дошкольникам рассказывают о дружбе, взаимовыручке, уважении, справедливости, любви к семье и Родине.

Занятия проходят в интерактивном формате: с детьми проводят беседы, организуют творческие задания и читают книги. Проект объединяет науку и практику, вовлекая в процесс не только детей, но и педагогов, а также родителей.