Суд взыскал с подрядчика 254 тысячи за поврежденный автомобиль в Рязани

Рязанский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску местного жителя к ООО «Рязанская Стройиндустрия» о возмещении материального ущерба. Судебная коллегия оставила в силе решение районного суда, признавшего ответственным за повреждение автомобиля генерального подрядчика строительной площадки.

Инцидент случился в ноябре 2024 года в Рязани. Из-за сильного ветра металлические профилированные листы, которыми было ограждено строительство жилого комплекса «Академик», сорвались с креплений и повредили припаркованный рядом автомобиль. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта составила 254 350 рублей.

Советский районный суд Рязани установил, что ответственность за причиненный ущерб несет ООО «Рязанская Стройиндустрия», выступавшее генеральным подрядчиком. Именно эта организация взяла на себя обязательства по содержанию строительной площадки и обеспечению исправного состояния ее ограждения. В пользу истца были взысканы сумма материального ущерба и судебные расходы. В удовлетворении требований к застройщику и субподрядчику суд отказал.

Не согласившись с решением, компания подала апелляционную жалобу. Ответчик настаивал на трех основных аргументах: характер повреждений автомобиля якобы не соответствует механизму падения профлиста, представленные истцом видеозаписи и фотографии являются недопустимыми доказательствами, а вина за произошедшее лежит на субподрядчике, дававшем гарантийные обязательства по договору на установку забора.

Изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда не нашла оснований для отмены решения. Доводы ответчика были опровергнуты совокупностью доказательств, включая фото- и видеоматериалы, на которых зафиксирован как сам момент происшествия, так и его последствия. Экспертное заключение подтвердило соответствие характера деформаций на автомобиле заявленным обстоятельствам.

Суд отдельно отметил, что ответчик не заявлял ходатайств о проведении дополнительных трасологических или видеотехнических экспертиз, которые могли бы подтвердить его версию. Ссылки на возможную вину субподрядчика были признаны несостоятельными, поскольку работы по установке ограждения были приняты генподрядчиком без замечаний.

Решение Советского районного суда Рязани оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Рязанская Стройиндустрия» — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.