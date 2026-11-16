Алексей Блиновский получил медаль Суворова за участие в СВО

Алексей Блиновский награждён медалью Суворова за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает SHOT.

По информации СМИ, серебряную государственную награду Блиновскому вручили 27 июня 2026 года. Медаль Суворова занимает четвёртое место по старшинству среди медалей. За её получение военнослужащему полагается единовременная выплата в размере пяти должностных окладов.

Это уже вторая награда Блиновского за время службы. В марте 2025 года он получил медаль Минобороны России «За боевые отличия». Сейчас военнослужащий проходит службу в 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде имени А. В. Захарченко.

В мае 2023 года Алексею Блиновскому предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. В 2024 году он подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции.

За время службы Блиновский сменил несколько боевых подразделений. В частности, он находился в районе Урожайного в ДНР, а позднее служил в штурмовом подразделении.

Уголовное преследование мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской прекратили осенью 2026 года.