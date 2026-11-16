К 185-летию Сбера сотрудники банка в Рязани собрали 185 тысяч рублей на добрые дела

12 ноября в рязанском филиале Национального центра «Россия» прошло торжественное мероприятие в честь 185-летия Сбера. Сотрудники Рязанского отделения Среднерусского банка Сбербанка организовали ярмарку и представили на ней изделия собственного производства — от вязаных вещей до настольных игр ручной работы. Цель была символической: собрать по тысяче рублей за каждый год истории банка. Ее удалось достичь — 185 тысяч рублей направят на добрые дела.

Ярмарка продолжила марафон добрых дел, который рязанские сотрудники Сбера проводят к юбилею банка. Волонтеры уже очистили берег Оки, высадили живую аллею у школы в Рыбном и помогли расчистить территорию Старожиловского конного завода. Усадебный комплекс с готическими шпилями, стрельчатыми окнами и башнями построен в конце XIX века Павлом фон Дервизом по проекту Федора Шехтеля. Именно здесь возродили знаменитую русскую верховую породу, а старожиловских лошадей называли «черным бриллиантом» отечественного коневодства. В 1995 году комплекс был включен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«185 лет — значимая дата, которая напоминает о преемственности традиций сберегательного дела и об ответственности перед жителями региона. Мы решили отметить юбилей с пользой: ярмарка объединила коллектив, а собранные деньги пойдут на добрые дела. Такой праздник отражает ценности банка — заботу о людях и внимание к обществу».

После ярмарки прошла торжественная церемония награждения лучших сотрудников. Со 185-летием Сбера коллектив поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он вручил Ирине Амировой памятный знак губернатора «Благодарность от земли Рязанской», а сотрудникам — знаки отличия и благодарности за высокие достижения в работе.

Павел Малков, губернатор Рязанской области: