Павел Малков сообщил о создании первой вольной группировки зубров в Рязанской области

В охотничьем хозяйстве «Келецкое» Клепиковского округа в вольер выпустили краснокнижных животных. Это первый шаг проекта по формированию вольной группировки зубров в Рязанской области, который реализуется при поддержке Минприроды России в рамках Стратегии сохранения зубра РФ и национального проекта «Экологическое благополучие».

В мероприятии принял участие губернатор Павел Малков. Вместе с ним в охотхозяйстве побывали сенатор от Правительства региона, заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко, министр природопользования региона Александр Новиков и директор Окского государственного заповедника Игорь Антамонов.

Охотничье хозяйство «Келецкое» граничит с заказником регионального значения «Борисковский». Богатая кормовая база этой территории делает её первичным местом формирования вольной группировки зубров. На территории охотхозяйства оборудован готовый вольер, который определён как место временного карантина животных.

В первую группу вошли 18 животных в возрасте не старше двух лет. Десять зубров доставили из Приокско-Террасного заповедника при поддержке компаний RWB и GRASS, ещё восемь прибыли из Окского заповедника. После завершения карантина ограждение откроют, и животные смогут свободно выйти на территорию Борисковского заказника.

Губернатор Павел Малков ознакомился с условиями, созданными на временной базе для зубров, и обсудил со специалистами вопросы безопасности животных, проведения необходимых ветеринарных мероприятий и наличия достаточных кормовых запасов. Глава региона уделил особое внимание организации охраны вольера и заказника, а также необходимости долгосрочного контроля за состоянием новой популяции.

«Создаем в Рязанской области первую вольную группировку зубров. Очень интересное, позитивное событие. Зубры – гордость и один из символов нашего региона. В Окском заповеднике их разводят уже много лет. Теперь эти могучие звери будут жить в наших лесах на вольном выпасе. Это начало большого дела, которое будет развиваться. За перемещением стада будем следить с помощью GPS-ошейников. Также установим дополнительные фотоловушки. Благодарю Минприроды России, заповедники и всех партнеров за помощь в создании группировки», – сказал Павел Малков.

Сенатор Сергей Аноприенко отметил большой объем работы, проведенной региональным Правительством и экспертным сообществом в процессе подготовки к созданию вольной группировки зубров в Рязанской области.