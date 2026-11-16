Один человек погиб,  двое пострадали на пожарах в Рязанской области

С 9 по 15 ноября в Рязанской области пожарные ликвидировали 20 пожаров. В результате возгораний погиб один человек, ещё двое получили травмы и попали в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Из общего числа происшествий 13 составили техногенные пожары, ещё семь раз горел мусор. Огонь уничтожил или повредил 11 строений и две единицы техники.

В течение недели зарегистрировали три случая с пострадавшими.

9 ноября при пожаре в жилом доме в селе Кузьминское Рыбновского муниципального округа пострадала женщина 1993 года рождения. Её госпитализировали.

14 ноября в Рязани загорелся экскаватор. Травмы получил мужчина 1988 года рождения, его доставили в больницу.

В тот же день трагедия произошла в деревне Темгенево Сасовского муниципального округа. При пожаре в жилом доме погиб мужчина 1951 года рождения.

За отчётный период происшествий на водных объектах Рязанской области не зарегистрировали.