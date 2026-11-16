Рязань вошла в топ-20 регионов России по приверженности ЗОЖ

Рязанская область заняла 17-е место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Исследование подготовило РИА Новости. Регион получил 62,1 балла.

Первую тройку составили республики Северного Кавказа: Дагестан, Чечня и Ингушетия. Последние позиции рейтинга заняли Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край и Хакасия.

Какие регионы оказались лидерами

Дагестан в десятый раз подряд возглавил рейтинг. На втором месте расположилась Чечня, на третьем — Ингушетия. В первую пятерку вошли Кабардино-Балкария и Ставропольский край.

Авторы исследования связывают высокие результаты этих субъектов с небольшими объемами продаж табачной продукции и потребления алкоголя. Дополнительными факторами стали высокая доля жителей, занимающихся спортом, и относительно небольшое количество работников, занятых во вредных и опасных условиях труда.

Москва заняла шестую строчку, Санкт-Петербург — седьмую. Оба города показали хорошие результаты по потреблению алкоголя и табачных изделий, а также по вовлеченности населения в занятия физкультурой.

Как россияне соблюдают принципы ЗОЖ

По данным Минспорта России, в 2025 году физической культурой и спортом систематически занимались 63,8% населения страны. Это на 2,5 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Лидером по этому показателю стала Пензенская область с результатом 74,3%. Далее следуют Крым и Сахалинская область (по 71,4%), Краснодарский край (70,4%) и Тамбовская область (69,9%).

Средний объем легальных продаж сигарет в России за четыре квартала 2025 года составил 1404 штуки на одного взрослого жителя. Это на 3% больше показателя предыдущего года.

Больше всего сигарет продавали в Магаданской области — 2973 штуки на взрослого человека. В Камчатском крае показатель составил 2738, на Сахалине — 2684, в Еврейской автономной области — 2525.

Самые низкие значения зафиксировали в Ингушетии (46 сигарет), Чечне (77), Дагестане (224) и Кабардино-Балкарии (362).

Среднее потребление алкоголя в России по итогам 2025 года достигло 9,9 литра чистого спирта на одного взрослого жителя. В 28 регионах показатель оказался на уровне общероссийского или ниже него.

По каким критериям составляли рейтинг

В исследовании РИА Новости использовали девять показателей. Эксперты оценивали потребление алкоголя и табака, распространенность наркомании, заболеваемость алкоголизмом и наркоманией, занятия физкультурой и спортом.

В расчетах учитывали и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также долю работников, занятых во вредных и опасных условиях труда.

Абсолютные показатели пересчитывали на одного совершеннолетнего жителя региона. По каждому критерию субъектам присваивали от 1 до 100 баллов: максимальную оценку получал регион с лучшим результатом, минимальную — с худшим.

Итоговое место определяли по среднему арифметическому баллов за все показатели. Для некоторых критериев использовали усредненные данные за три года.

Источниками информации стали Росстат, МВД, Минздрав, Минспорт России и ННЦК. В этом году методику исследования усовершенствовали и расширили.