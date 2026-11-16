Ошибка ценой в пенсию: как неучтенный стаж из 90-х лишает россиян денег

Миллионы россиян могут недополучать свои законные пенсионные выплаты из-за ошибок в документах. Пропущенные периоды работы, неучтенный заработок и сбои в расчете пенсионных коэффициентов способны существенно урезать итоговую сумму выплат. Об этом в интервью «Газете.Ru» предупредил вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Алексей Денисов.

По словам эксперта, самую большую угрозу для размера пенсии представляют неучтённые периоды работы до 2002 года, а также специальный стаж, дающий право на досрочный выход на заслуженный отдых. Даже опечатка в фамилии, хоть напрямую и не снижает выплату, может помешать подтвердить нужные годы работы.

Инструкция: как проверить правильность начислений

Начать аудит своей пенсии Денисов советует с портала «Госуслуги».

Закажите выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС). Тщательно сверьте данные из выписки со своей трудовой книжкой. Проверьте, все ли места работы и даты совпадают.

Частая ситуация: человек отработал несколько лет в 1990-е, запись в трудовой есть, а в электронной базе Социального фонда (СФР) эти данные отсутствуют. В таком случае пенсионные права можно пересмотреть, запросив справки в архиве или у правопреемника закрывшегося предприятия.

Вернут ли долг за прошлые годы?

Здесь кроется важный юридический нюанс. Если Социальный фонд изначально располагал нужными документами, но по ошибке не учел их при расчете, государство обязано выплатить пенсионеру всю недополученную разницу за прошлые годы без ограничений по срокам.

Однако, если пенсионер сам нашел старые справки и принес их спустя несколько лет после выхода на пенсию, перерасчет сделают только на будущее — с первого числа месяца, следующего за днем обращения. Компенсация за прошедшее время в этом случае не предусмотрена.