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Новости России

Падение обломков беспилотников привело к пожару на предприятии и травмам людей на Кубани

Автор Алексей Самохин

В Северском районе Краснодарского края три человека получили травмы после падения обломков беспилотника. Среди пострадавших есть ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Фрагменты БПЛА упали на территории частного дома в станице Северской. Всех троих пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Ещё один инцидент произошёл в посёлке Ильском. Там после падения обломков беспилотника загорелась территория одного из предприятий.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

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