В Северском районе Краснодарского края три человека получили травмы после падения обломков беспилотника. Среди пострадавших есть ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Фрагменты БПЛА упали на территории частного дома в станице Северской. Всех троих пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Ещё один инцидент произошёл в посёлке Ильском. Там после падения обломков беспилотника загорелась территория одного из предприятий.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.