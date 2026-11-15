Пользователи массово сообщают о сбоях в работе «Дзена»

Российские пользователи начали массово жаловаться на технические неполадки в работе контент-платформы «Дзен». Данные независимого мониторингового сервиса «Сбой.РФ» свидетельствуют о значительном росте обращений в вечернее время.

Первые сообщения о проблемах стали поступать около 20:15. К 22:00 количество зафиксированных жалоб превысило 3,8 тысячи. География сбоев охватила несколько крупных регионов страны: абсолютное большинство сообщений поступило из Москвы. Также проблемы с доступом наблюдаются в Санкт-Петербурге, а также в Московской, Нижегородской и Свердловской областях.

В комментариях пользователи написали, что не могут открыть платформу ни через мобильное приложение, ни через веб-сайт на компьютере. При попытке подключения соединение сбрасывается, а страницы не загружаются или выдают ошибку сети.

«Дзен» является крупной российской контент-платформой, которая объединяет в себе функции социальной сети, видеохостинга и новостного агрегатора.