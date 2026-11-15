Ключевые фигуры из окружения Дональда Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета и главу Минфина Скотта Бессента, вынуждены постоянно проживать на хорошо охраняемых военных базах. Причина таких беспрецедентных мер безопасности — страх расправы со стороны Ирана. Однако за слухами о готовящихся покушениях на руководство США может стоять совсем другая страна.

Страх симметричного ответа

Команда главы Белого дома прекрасно осознает, что превратилась в легитимную мишень для Тегерана после резонансных убийств иранского высшего руководства. Об этом NEWS.ru рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, американские политики всерьез опасаются симметричного ответа. При этом сам Дудаков уверен: реальное покушение на Трампа со стороны Ирана маловероятно, так как подобные акты террора не в традициях Исламской Республики.

Главным выгодоприобретателем паники в Вашингтоне оказался Израиль. Как отмечает политолог, израильские лоббисты намеренно и очень давно продвигают версию о том, что Тегеран готовит убийство американского президента и его свиты. Цель прозрачна — запугать команду Трампа и руками США спровоцировать новую военную эскалацию на Ближнем Востоке.

Обратный отсчет: у Трампа осталось 45 дней

На принятие радикальных решений у действующего президента осталось всего полтора месяца. Вскоре к работе приступит новый состав Конгресса с большинством от Демократической партии, что свяжет республиканцам руки.

«Они будут блокировать финансирование войны, принимать антивоенные резолюции и попытаются устроить процедуру импичмента и Трампу, и Хегсету. У Трампа осталось полтора месяца, чтобы устроить финальную эскалацию, дальше с этим будет гораздо сложнее», — объясняет Дудаков.

При этом эксперт сомневается, что Трамп поддастся на провокации и начнет войну. Непопулярность антииранской кампании уже стоила республиканцам потерь на недавних выборах в Конгресс. А с началом работы нового состава парламента любые военные авантюры лишь многократно усилят политический раскол внутри самих США.