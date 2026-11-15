Рязанец украл украшения на 100 тысяч рублей у жительницы Тамбовской области

Прокуратура Сосновского района Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя Рязанской области. Мужчина обвиняется в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище — преступлении, предусмотренном пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, инцидент произошел в мае 2026 года. Обвиняемый, находясь проездом в селе Перкино Сосновского района, выбрал в качестве объекта преступного посягательства частный жилой дом, принадлежащий местной жительнице. Убедившись в отсутствии хозяев и свидетелей, мужчина незаконно проник в домовладение.

Из дома были похищены золотые ювелирные изделия на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, а также денежные средства в размере 3,5 тысячи рублей. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.

После утверждения обвинительного заключения прокуратура направила уголовное дело в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.