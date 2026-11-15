Эксперт рассказал, откуда шла массированная атака БПЛА на Нижнекамск

Украинские военные запустили беспилотники в сторону Нижнекамска в Одесской и Николаевской областях, заявил в беседе с «АиФ» советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Мэр города Радмир Беляев ранее сообщил, что при массированной атаке дронов пострадали люди, также повреждения получили объекты промышленной зоны. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев уточнил, что ранены трое, они в состоянии средней тяжести. Жизни пациентов ничего не угрожает.

«Сегодняшняя атака киевских террористов осуществлялась из Одесской и Николаевской областей. Использовались южные регионы для запуска беспилотных летательных аппаратов», — пояснил Иванников.

Он также рассказал, что противник запустил дроны из этих же регионов для атаки на Таганрог.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что при налете на город погиб главный инженер электроподстанции. Еще пять человек получили ранения. Пострадавших госпитализировали.