В Рязани отключили свет на пяти улицах города

Сегодня, 15 ноября, в 11:05 в Рязани произошло отключение электроэнергии у части потребителей. По предварительным данным, причиной стала локальная технологическая неполадка в работе распределительных сетей.

В зону отключения попали дома, расположенные по следующим адресам: Васильевский проезд, Васильевская, Новоселов, Песоченская, Шереметьевская.

Аварийно-восстановительные бригады энергетиков прибыли на место происшествия. В настоящее время специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети.

Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения составляет около 2 часов с момента возникновения неполадки.

Если у вас есть вопросы — звоните в диспетчерскую службу по телефону: 55‑01‑12.