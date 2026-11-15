В Рязани отключили свет на пяти улицах города

Сегодня, 15 ноября, в 11:05 в Рязани произошло отключение электроэнергии у части потребителей. По предварительным данным, причиной стала локальная технологическая неполадка в работе распределительных сетей.
В зону отключения попали дома, расположенные по следующим адресам: Васильевский проезд, Васильевская, Новоселов, Песоченская, Шереметьевская.
Аварийно-восстановительные бригады энергетиков прибыли на место происшествия. В настоящее время специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети.
Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения составляет около 2 часов с момента возникновения неполадки.
Если у вас есть вопросы — звоните в диспетчерскую службу по телефону: 55‑01‑12.