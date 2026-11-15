Александра Трусова заняла второе место после короткой программы в США

Российские фигуристки Александра Трусова и Аделия Петросян достойно представили страну на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в американском Эверетте. По итогам короткой программы Трусова занимает промежуточное второе место, продемонстрировав чистый прокат.

Александра получила 74,24 балла. Выступление фигуристки было отмечено высочайшим качеством исполнения элементов: высокий и пролетный двойной аксель, чистый тройной риттбергер и сложный каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы принесли ей солидные надбавки от судей. Все вращения и дорожка шагов спортсменки были оценены максимальным четвертым уровнем сложности.

Первое место после короткой программы заняла японская фигуристка Ами Накаи, показавшая лучший результат в своей карьере — 82,20 балла. Спортсменка исполнила сложный тройной аксель с молниеносной круткой, а также чисто сделала каскад и сольный прыжок, продемонстрировав мощные и технически превосходные вращения.

Третье место в протоколе заняла представительница Южной Кореи Ким Ю Джэ с результатом 73,92 балла. Еще одна российская спортсменка, Аделия Петросян, расположилась на четвертой строчке, набрав 71,47 балла и показав достойный уровень катания.