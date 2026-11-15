Генерал Михайлов рассказал, кто мог организовать недавние взрывы в России

За недавними взрывами автомобилей в России могут стоят кадровые сотрудники украинских спецслужб, заявил в интервью «МК» генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов.

В четверг от детонации бомбы в машине погиб высокопоставленный военный в Санкт-Петербурге. На следующий день при схожих обстоятельствах взорвалось авто на Кировоградской улице в Москве. Ранения получил Сергей Заворотный — бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Михайлов обратил внимание, что украинские спецслужбы активизировались на территории России.

«Причем я хотел бы отметить, что «в бой идут уже одни старики», то есть даже кадровые сотрудники украинских спецслужб на территории России осуществляют подрывные диверсионные акции», — отметил собеседник газеты.

По его мнению, их могли организовать представители СБУ или военной разведки Украины, которые, судя по всему, действуют в автономном режиме от правительства страны. Для противодействия новым атакам генерал призвал к ужесточению контрразведывательного режима и повышенной бдительности со стороны россиян.

Михайлов добавил, что есть опасность, что теракты продолжатся даже после подписания мирного соглашения. Он напомнил, что бандеровцы не прекратили бороться с советской властью после Великой Отечественной войны.