Подозреваемый выложил фото убитой москвички в ее аккаунт в соцсети

Мужчина, которого подозревают в убийстве знакомой на северо-востоке Москвы, выложил фотографию ее тела в в соцсети, пишет РИА Новости.

Эти кадры он разместил на одной из страниц девушки.

«Не над тем издевалась и поплатилась. Прощайте», — написал мужчина под публикацией.

В столичном управлении Следственного комитета накануне сообщили, что тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в квартире на Сельскохозяйственной улице. Позже в ведомстве уточнили, что в убийстве подозревают ее знакомого, который затем предпринял попытку суицида на улице Марксистской.

По информации РИА Новости, предоставленной правоохранительными органами, мужчина умер. По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла под контроль ход расследования и его результаты.

Как писал SHOT, подозреваемый употреблял запрещенные вещества. Предварительно, в момент нападения на девушку он пребывал в неадекватном состоянии.