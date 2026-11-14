Подозреваемый в убийстве москвички госпитализирован после инцидента в стрелковом клубе

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по статье «убийство» после обнаружения тела 28-летней девушки в квартире на Сельскохозяйственной улице. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

По данным канала Mash, тело молодой женщины с ножевым ранением было обнаружено в квартире на северо-востоке столицы. По имеющейся информации, погибшая в последние два года работала в одном из столичных фитнес-клубов.

По предварительной версии следствия, молодой человек, которого считают причастным к произошедшему, после инцидента направился в стрелковый клуб на Марксистской улице, расположенный примерно в 13 километрах от места обнаружения тела. Там он совершил выстрел, в результате которого пострадал. Мужчина был госпитализирован медиками.