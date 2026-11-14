Беспилотники уничтожили над Рязанской областью 14 ноября

В течение дня 14 ноября дежурные силы противовоздушной обороны обеспечили защиту воздушного пространства над Рязанской областью, перехватив и уничтожив беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению ведомства, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени системы ПВО отразили атаку БПЛА. Всего за этот промежуток времени было перехвачено и уничтожено 39 украинских беспилотников.

Помимо Рязанской области, дежурные расчеты успешно справились с задачами по защите неба над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Напомним, запрещено фотографировать и снимать на видео любые происшествия, связанные с работой систем противовоздушной обороны или падением беспилотных летательных аппаратов. Публикация таких материалов в социальных сетях и мессенджерах строго запрещена.

При возникновении любых нестандартных ситуаций или обнаружении подозрительных объектов следует незамедлительно обращаться в экстренные оперативные службы по телефону 112.