Генерал назвал особенность удара ВСУ, при котором погибла семья белгородцев

Украинские военные использовали западные технологии для запуска БПЛА, один из которых атаковал частный дом в Белгородской области, рассказал «АиФ» генерал-майор Владимир Попов.

Минувшей ночью региональный оперштаб сообщил, что беспилотник ВСУ разрушил жилище, в котором находилась семья. В итоге погибли 24-летняя девушка и ее родители. Также пострадал мужчина, ему оказали медицинскую помощь на месте.

«Беспилотник самолетного типа дальнего или среднего радиуса действия может быть оснащен малогабаритной инерциальной системой, которая использует радиовысотомер и электронные карты, чтобы огибать рельеф местности, просчитывать и выбирать наиболее безопасный маршрут», — пояснил Попов.

Военный летчик подчеркнул, такими технологиями делятся с противником западные государства.

Собеседник издания также предположил, что ВСУ могли запустить дроны из Сумской, Харьковской или Полтавской областей.