Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Генерал назвал особенность удара ВСУ, при котором погибла семья белгородцев

Автор Никита Рязанцев

Украинские военные использовали западные технологии для запуска БПЛА, один из которых атаковал частный дом в Белгородской области, рассказал «АиФ» генерал-майор Владимир Попов.

Минувшей ночью региональный оперштаб сообщил, что беспилотник ВСУ разрушил жилище, в котором находилась семья. В итоге погибли 24-летняя девушка и ее родители. Также пострадал мужчина, ему оказали медицинскую помощь на месте.

«Беспилотник самолетного типа дальнего или среднего радиуса действия может быть оснащен малогабаритной инерциальной системой, которая использует радиовысотомер и электронные карты, чтобы огибать рельеф местности, просчитывать и выбирать наиболее безопасный маршрут», — пояснил Попов.

Военный летчик подчеркнул, такими технологиями делятся с противником западные государства.

Собеседник издания также предположил, что ВСУ могли запустить дроны из Сумской, Харьковской или Полтавской областей.

Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Лента новостей