Москвича избили и ограбили в лесу, заманив скидкой на товары

В Москве правоохранительные органы разыскивают троих злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на 24-летнего жителя столицы. Преступление произошло в лесном массиве в районе метро «Коммунарка», а поводом для него стало обещание скидки в сетевом магазине.

По информации РЕН ТВ, пострадавший встретил возле станции метро своего знакомого. Мужчина сообщил, что работает в одном из сетевых магазинов, и предложил воспользоваться хорошей скидкой на товары. Желая сэкономить, москвич согласился и отправился вместе с приятелем в сторону торговой точки через лесной массив.

По пути к ним присоединились еще двое неизвестных. Воспользовавшись беззащитностью жертвы в безлюдном месте, нападавшие набросились на москвича и начали его избивать. Злоумышленники потребовали выдать пароль от мобильного телефона, а получив отказ, применили насилие и отобрали у пострадавшего смартфон и 50 тысяч рублей наличными.

Кроме того, преступники заставили жертву раздеться и засняли этот процесс на видео. Нападавшие пригрозили разослать запись родственникам пострадавшего, если он обратится в правоохранительные органы. После совершения преступления все трое скрылись с места происшествия.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию.