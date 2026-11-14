Теплая волна до +10°С сменится арктическими заморозками в Рязанской области

Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов представил прогноз погоды для Рязанской области на период с 14 по 28 ноября.

Сергей Тобратов отметил, что прогноз на субботу 14 ноября, который давался еще на прошлой неделе, в целом оправдался. Через регион действительно прошел активный атмосферный фронт с дождем и ветром, сопровождавшийся кратковременным потеплением. Однако фронт подошел к Рязанской области на 12-14 часов раньше ожидаемого — уже в ночь на субботу.

«Все это, с одной стороны, характеризует типичные погрешности среднесрочных прогнозов погоды — нельзя с точностью до часа предвидеть события на неделю вперед. Но с другой стороны, это свидетельствует и о возросшей предсказуемости погоды: месяц назад такой прогноз вполне мог бы отрицательно оправдаться, и вместо дождливого фронта мы наблюдали бы безоблачное небо», — пояснил ученый.

Первая «зимняя ласточка» из Гренландии

По словам Сергея Тобратова, дальнейшее развитие погодных процессов будет сочетать циклическое повторение пройденного с постепенным усилением зимних тенденций и арктических влияний. Все это происходит на фоне высокой подвижности атмосферных вихрей — как циклонов, так и антициклонов.

«Первой ласточкой» наступающей зимы станет мощный, но подвижный антициклон, заполненный арктическим воздухом. Скорость его перемещения впечатляет: еще в четверг 12 ноября он был у берегов Гренландии, в пятницу 13 ноября — в Шотландии, в субботу 14 ноября его центр окажется над Румынией. В воскресенье-понедельник 15 и 16 ноября — в районе Волгограда.

Здесь антициклон временно остановится, увеличится в размерах и окажет определяющее влияние на погоду в Рязанской области в начале следующей недели.

Прогноз на 14-15 ноября: циклон с дождями и теплая волна

В течение 14-15 ноября через Рязанскую область пройдут теплый, а затем и холодный сектора мощного циклона с центром над Финляндией и Белым морем. Разделяющий их атмосферный фронт обеспечит обильные осадки, но зона самых интенсивных дождей пройдет севернее Рязани — через Москву, Иваново и Касимов. Там ожидается выпадение до 20 мм дождя за сутки, а в Рязани — примерно вдвое меньше.

Вместе с теплым сектором ночью и утром в субботу пройдет теплая волна: в Рязани температура воздуха на 2-3 часа повысится до +8°С, а на востоке области — даже до +10°С при сильном юго-восточном ветре. Для сравнения: в Краснодаре в это время будет +20°С, в Ставрополе +22°С, а в Лондоне — заморозки до -2°С. Это связано с тем, что на погоду Центральной России и Северного Кавказа влияет теплый сектор большого циклона с центром над Финляндией, а Лондон окажется во власти «первой зимней ласточки» — холодного гренландского антициклона.

Прогноз на 16-18 ноября: похолодание и приход антициклона

В воскресенье, 15 ноября, в тылу уходящего циклона похолодает до +1…+4°С (по сравнению с +8…+10°С днем ранее это действительно прохладно). Осадки прекратятся, давление начнет расти, возможно появление просветов в осенних облаках.

Далее, с окончательным вступлением в свои права антициклона, ветер сменится с юго-восточного на западный, а затем и на юго-западный. Однако этот ветер тепла не принесет — наоборот, теплый западный борт мигрировавшего из Гренландии антициклона окажется гораздо холоднее, чем холодный сектор ушедшего на Урал финского циклона. Это уже типичная зимняя ситуация, когда южный ветер приносит морозы.

Самый холодный день — вторник 17 ноября

Самым холодным днем следующей недели ожидается вторник 17 ноября, когда бывший гренландский антициклон достигнет апогея своего развития. Облачность уменьшится, вероятность осадков будет нулевой, а температура будет колебаться от +0,5 до -2,5°С. Среднесуточное значение температуры, таким образом, станет отрицательным.

Но в среду 18 ноября антициклон вновь придет в движение и начнет уходить на восток. Погода вновь станет более теплой (в среднем в районе +1…+4°С) и более циклонической, с облаками и осадками.

Прогноз на 19-21 ноября: возврат циклонов и возможен мокрый снег

Вначале циклоны обеспечат осадками более западные регионы Центральной России (Тулу, Калугу, Смоленск), находящиеся на наветренных склонах Среднерусской возвышенности. Они «перехватят» дожди, а Рязанской области в среду-четверг 18-19 ноября будут доставаться лишь крохи.

Но к концу следующей недели циклонические фронты и обусловленная ими непогода дойдут и до Рязани, принеся дождь. А в субботу 21 ноября, возможно, также и мокрый снег. С высокой вероятностью снег будет идти восточнее — в Пензе, Саранске и Арзамасе, но и Рязанской области может достаться какая-то его порция. Прохождение фронтов, как и в субботу текущей недели, будет сопровождаться сильным ветром и кратковременными потеплениями до +7°С (похолоднее, чем 14 ноября — все-таки декабрь приближается).

Прогноз на 22-25 ноября: вторая «зимняя ласточка» и устойчивый минус

В воскресенье 22 ноября ожидается похолодание до устойчивого минуса (ночью до -6°С, днем около -1°С). Его обеспечит «вторая зимняя ласточка» — еще один холодный антициклон с центром над пермским Предуральем. Рязанская область будет находиться на его теплой западной периферии, где ветер с юга (южный ветер снова принесет похолодание!). В то же время на холодном краю того же антициклона в среднем течении Енисея будет до -23°С ночью — это уже настоящая зима.

Около 25 ноября возможно выпадение определенного количества снега при отрицательной температуре. Этот снег сохранится несколько дней, но до весны вряд ли долежит.

В общем, ожидается два 5-6-дневных погодных цикла. Если взять за точку отсчета субботу 14 ноября, то последовательность событий такова:

Первый цикл (14-18 ноября): резкое потепление с ветром и дождем → похолодание → в течение 2-3 дней господство арктической воздушной массы с ночными заморозками. Второй цикл (с 19 ноября): все повторится, но на более низком температурном фоне.

Такие циклы известны с начала XX века и называются «естественные синоптические периоды». Наличие такой цикличности говорит об относительной стабилизации погодных процессов и росте их предсказуемости.