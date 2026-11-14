Крупнейшие банки и операторы будут маркировать рекламные звонки

Операторы «большой четвёрки» и крупнейшие российские банки завершили переговоры и заключили договоры об условиях маркировки входящих звонков. В самое ближайшее время все вызовы от этих финансовых организаций будут автоматически промаркированы, что станет важным шагом в борьбе с телефонным мошенничеством. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Теперь при входящем звонке от банка на экране смартфона будет отображаться не просто номер телефона, а официальное название кредитно-финансовой организации. Это нововведение позволит гражданам мгновенно распознавать подлинные звонки и существенно снизит риск обмана со стороны злоумышленников, которые часто представляются сотрудниками службы безопасности или кредитными менеджерами.

Представители отрасли отмечают, что достигнутые соглашения являются критически важным шагом для защиты граждан и повышения общего уровня доверия к телефонным коммуникациям с официальными организациями.

Внедрение этой функции происходит в рамках государственных мер по противодействию телефонному мошенничеству. Обязательная маркировка звонков от организаций и индивидуальных предпринимателей действует в России с 1 сентября 2025 года. Правила и технические требования к маркировке были утверждены постановлением Правительства России № 1300.