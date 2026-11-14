Московский курьер получил 3 года колонии за хищение 2 000 000 рублей у рязанских пенсионеров

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор 33-летнему жителю столицы, который выступал в роли курьера в составе преступной группы телефонных мошенников. Мужчина признан виновным в мошенничестве и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как установило следствие, преступная группа, уголовное дело в отношении других участников которой выделено в отдельное производство, действовала по отработанной схеме. Злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками финансовых организаций или правоохранительных органов и убеждали их передать денежные средства для «безопасного хранения» или «проведения следственных действий».

В январе 2026 года подсудимый, выполняя функцию «курьера», специально приехал в Рязань. Ему удалось ввести в заблуждение двух пенсионеров, у которых он лично забрал более двух миллионов рублей.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с осужденного суммы неосновательного обогащения. Это означает, что похищенные у пенсионеров два миллиона рублей подлежат принудительному возврату в пользу потерпевших.