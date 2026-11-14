ХК «Рязань-ВДВ» обыграла тульский «АКМ», несмотря на травму вратаря

В очередном туре Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) ХК «Рязань-ВДВ» преподнес настоящую сенсацию, на выезде переиграв тульский «АКМ» со счетом 3:2. Для рязанской команды, занимающей 15-е место в таблице, эта победа стала важным шагом, ведь их соперник перед матчем шел на третьей строчке чемпионата.

Первый период остался за гостями. Рязанские хоккеисты действовали агрессивно и слаженно: шайбы Алексея Князева и Артёма Аляева обеспечили команде преимущество 2:0.

Второй период стал переломным и драматичным. Туляки реализовали численное большинство, сократив отрыв, а вскоре произошла неприятная сцена: основной вратарь «десантников» Леонид Смирнов получил травму и был вынужден покинуть лед. На помощь команде пришел Матвей Ботов, который провел на площадке 28 минут и отстоял этот отрезок «на ноль», не позволив сопернику сравнять счет. Под занавес периода Дмитрий Соколов точным броском увеличил преимущество рязанцев до 3:1.

Третий период превратился в настоящую осаду ворот «Рязани-ВДВ». Хозяева льда нанесли 37 бросков против 8 (19 против 5 в створ). Команды часто играли в неполных составах, но оборона рязанцев выдержала давление. Даже когда за несколько секунд до сирены «АКМ» снял вратаря ради шестого полевого игрока, «десантники» сохранили свои ворота в неприкосновенности и увезли из Тулы два очка.

Главный тренер «Рязани-ВДВ» Павел Зубов поблагодарил болельщиков за мощную поддержку на выезде и высоко оценил игру своих подопечных в меньшинстве, отметив при этом необходимость более рациональной игры в чужой зоне.

«Ребята, кто в меньшинстве играет, большая благодарность им за такую хорошую работу. Две пропустили в меньшинстве, но все равно соперник очень хорошо жаловался. Соперник очень серьезный, опытный. И мастеровитые игроки, и хорошая команда собрана, поэтому спасибо за игру», — сказал Зубов.

Главный тренер «АКМ» Сергей Душкин признал, что его команда потеряла концентрацию в обороне, но нашел время для красивого жеста спортивного уважения.

«Ну, соперник очень хорошо сегодня оборонялся. Вратарь у них здорово играл. Кстати, вратарю желаю здоровья. Травма, не знаю, насколько тяжелая. Смирнова знаю хорошо. Поэтому здоровья ему», — подчеркнул Душкин.

Эта победа не изменила турнирное положение «Рязани-ВДВ» (команда осталась на 15-й строчке с 26 очками), но она стала мощным стимулом.