Два автомобиля пострадали от оборванных проводов в Рязани

В Рязани в 22:30 у дома № 86 по улице Новой упавшее дерево оборвало провода линий электропередачи, которые после этого начали сильно искрить, об этом сообщает канал «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте утром 14 ноября.

По словам очевидцев, дерево рухнуло на провода, оборвав их. Обесточенные провода начали сильно искрить, создавая зрелищную, но крайне опасную картину. Местные жители успели заснять происходящее на видео.

В результате происшествия два автомобиля попали под удар. У одной машины оказалось разбито лобовое стекло, у другой пострадал капот.

Официальная информация не поступала.