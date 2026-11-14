Упавшее дерево обесточило часть Солотчи утром 14 ноября

Утром 14 ноября в Рязани произошло отключение электроэнергии в микрорайоне Солотча. Причиной инцидента стало падение дерева на провода воздушной линии электропередачи.

В зону отключения попали дома по следующим улицам: Солотчинское шоссе, Почтовая (Солотча), Полянское с/п, с/т «Отдых», Мещерская (Солотча), Солотча (Солотча) р-н.

Авария произошла на линии напряжением 10 кВ. Специалисты делают всё возможное, чтобы вернуть электричество в дома как можно скорее. По предварительным оценкам, ориентировочное время полного восстановления электроснабжения составляет два часа.

По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12.