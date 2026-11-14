В Ростовской области после падения беспилотника загорелась гостиница

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. В Миллеровском районе были уничтожены несколько БПЛА, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, обломки одного из сбитых беспилотников упали на территории хутора Северный сад. В результате падения было повреждено здание местной гостиницы и возникло возгорание.

Огонь был локализован и полностью ликвидирован. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы, которые проводят осмотр территории и оценивают масштаб повреждений здания.

Напомним, категорически запрещается осуществлять фото- и видеосъемку любых инцидентов, связанных с работой систем ПВО или падением беспилотников. Публикация подобных материалов в социальных сетях и мессенджерах также недопустима.