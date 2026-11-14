Раскрыты детали взрыва автомобиля в Москве

Машина экс-советника бывшего премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотнего до взрыва стояла на обычной парковке в Москве, пишет «МК».

Внедорожник Toyota Fortuner взорвался накануне утром во время движения на Кировоградской улице на юге столицы. Автомобиль зарегистрирован на 72-летнего Заворотного.

«Установлено, что свой автомобиль Заворотный парковал на обычной парковке, на той же улице. Там она стояла несколько дней. В пятницу мужчина собирался поехать на дачу», — говорится в публикации.

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По данным издания, злоумышленник установил взрывное устройство под днище иномарки в районе водительского сиденья.

Сообщалось, что водитель получил тяжелые травмы: при взрыве ему оторвало часть руки. У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, переломы ребер и открытый перелом голени. Медики госпитализировали мужчину, его жизнь находится под угрозой.