В Рязани назвали победителей конкурса «Педагогический дебют»

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В Рязани завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

За победу боролись 35 молодых учителей, воспитателей и наставников.

Лучшими стали пять педагогов из школ, детских садов и центров дополнительного образования.

Воспитатель Наталья Агафонова выиграла конкурс при стаже работы всего в два месяца.

В Рязани подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». За звание лучших боролись 35 молодых учителей, воспитателей и наставников. Имена пяти победителей в разных номинациях назвал глава администрации Рязани Борис Ясинский.

Конкурс проводится уже 10 лет, и рязанские педагоги принимают в нём активное участие с самого первого сезона. В этом году участники соревновались в умении проводить открытые уроки, давали мастер-классы и защищали свои профессиональные портфолио перед жюри.

Удивительная победа молодого воспитателя

По словам Ясинского, самым ярким открытием муниципального этапа стала Наталья Агафонова, представляющая «Центр развития ребёнка – детский сад № 143». Она стала лучшей в номинации «Молодые воспитатели», имея за плечами всего два месяца трудового стажа. По словам главы администрации, девушка делает упор на воспитание в малышах доброты через реальные поступки.

Ещё одна победа досталась Оксане Кочновой — учителю начальных классов из рязанской школы № 50. Она стала первой среди молодых учителей благодаря нестандартному подходу: каждый её урок превращается в небольшое приключение, помогающее детям лучше усваивать знания об окружающем мире.

Лучшие в допобразовании и наставничестве

В категории дополнительного образования победила педагог центра народных промыслов «Рязанский оберег» Карина Валентюк. Жюри высоко оценило её способность вдохновлять детей на творчество и поддерживать их целеустремлённость.

Звание лучшего педагога-наставника получила Ксения Андреева, преподающая русский язык и литературу в школе № 3 «Центр развития образования». Её сильная сторона — вдумчивый подход к педагогике и умение объяснять сложный материал в простой, легко запоминающейся форме.

Среди руководителей и их заместителей первое место завоевала Юлия Мозолева из детского сада № 22. Секрет её успеха кроется в умении исходить из реальных возможностей, грамотно распределять ресурсы и эффективно работать с тем, что есть здесь и сейчас.

Теперь пятерым победителям предстоит отстаивать честь города на региональном этапе конкурса «Педагогический дебют».