Сбер запустил интерактивный проект «Сберегая Россию» к 185-летию банка

Среднерусский банк Сбербанка совместно с РИАМО запустил интерактивный проект «Сберегая Россию», приуроченный к 185-летию Сбера. Читатель путешествует по городским улицам, заглядывает в один из жилых домов и даже поднимается на крышу, чтобы узнать, что люди в регионах сберегают вместе с банком.

Путь начинается в городе: здесь можно увидеть, какими были и какими стали места, обновленные при поддержке Сбера, – стадион «Спартаковец» в Ярославле, сад Блонье в Смоленске, улица Трехсвятская в Твери, Дом сказки Александра Роу в Ивановской области. Дальше маршрут ведет к бизнесу по соседству – к историям предпринимателей, среди которых победители премии Сбера «Любимый малый бизнес»: от клубничной фермы в Костромской области до Музея рязанского леденца.

На первом этаже жилого дома, куда заглядывает читатель, работает отделение Сбера: здесь в игре «Правда или ложь» можно узнать неожиданные факты о банковских технологиях и о том, как сберечь свои деньги. А в квартирах выше за каждым окном – история о том, как сервисы Сбера помогают жильцам в больших и маленьких повседневных делах.

Под самой крышей – чердак, где хранится память поколений. С помощью фонарика здесь можно найти старые предметы и узнать, как технологии Сбера помогают прочесть рукописи Петра I и продолжить незавершенные сюжеты – от книги «Мертвые души. Возрождение» до мультфильма «Тайна третьей планеты». Завершается путь на крыше: под звездным небом читатель сможет загадать желание на будущее и получить промокоды.

Евгений Титов, вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка: