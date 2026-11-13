В новом сезоне популярного телевизионного шоу «ВИА Суперстар!» на телеканале НТВ произойдут кадровые перестановки. Создатели проекта ищут нового эксперта, который займет место умершего музыкального критика Сергея Соседова. Имена возможных кандидатов в интервью «Газете.Ru» озвучил музыкальный продюсер Евгений Бабичев.

Телеведущий Вадим Такменев сообщил об ожидаемых изменениях. По его словам, к действующей тройке судей присоединится новый участник, а также в команду проекта войдет певица Линда, однако она не будет выставлять оценки конкурсантам.

По мнению Евгения Бабичева, найти достойную замену Сергею Соседову будет непросто. Он выполнял роль бескомпромиссного «правдоруба», поэтому новый кандидат должен обладать критическим мышлением, хорошо разбираться в музыке и уметь абстрагироваться от личных симпатий.

Продюсер уверен, что идеальным выбором мог бы стать известный музыкальный критик Артур Гаспарян, у которого уже есть опыт судейства на телевидении. Если же продюсеры шоу захотят добавить происходящему эпатажа, в кресло жюри стоит пригласить стилиста Сергея Зверева.

Одним из ключевых факторов при выборе кандидата станет его способность гармонично влиться в уже сформировавшийся коллектив. Новому эксперту предстоит работать бок о бок с Лерой Кудрявцевой, Стасом Пьехой и Ириной Понаровской.

«Надо понимать, что нельзя разрушать архитектуру органичности, ведь все уже привыкли видеть сформировавшуюся там тройку. Нужно, чтобы новый человек по органике, по энергетике сошелся с остальными», — подчеркнул Бабичев.

Кроме того, продюсер отметил важную юридическую деталь: создателям телевизионного проекта придется искать звезду, которая не обременена эксклюзивными контрактными обязательствами с другими федеральными каналами.