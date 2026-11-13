Народные приметы 14 ноября, что можно и нельзя делать на Кузьму и Демьяна

Четырнадцатого ноября на Руси семьи садились за общий стол. Пекли пироги, угощали друг друга, чинили инструменты. Праздник называли день Кузьмы и Демьяна. А ещё — «Кузьминки». Святых почитали как целителей и покровителей ремесленников. Особенно кузнецов и плотников. Считалось, что с этого дня наступает настоящая зима.

Что можно делать 14 ноября

Заняться домашними делами и рукоделием. День Кузьмы и Демьяна считался удачным для рукоделия, ремонта и подготовки дома к зиме. Женщины садились за шитьё и вязание. Мужчины чинили инструменты и утварь.

Проводить время с семьёй. По традиции четырнадцатого ноября семьи собирались за общим столом. Угощали друг друга пирогами и другими домашними блюдами. Этот день считался подходящим для укрепления семейных связей.

Делать заготовки и соленья. Хорошее время для консервации овощей и других заготовок на зиму. Банки с соленьями занимали своё место в погребах.

Что нельзя делать 14 ноября

Начинались запреты со ссор. Ссориться и ругаться не разрешалось. День считался мирным и семейным. Любые конфликты могли принести разлад в дом на всю зиму.

Деньги и вещи в этот день требовали особого внимания. Старайтесь не брать и не давать взаймы. В народе верили, что одалживание вещей в этот день приведёт к материальным потерям.

Работа на улице в этот день тоже попадала под запрет. День был в первую очередь посвящён ремеслу и семейным занятиям. А не тяжёлому труду на улице. Работу в поле откладывали.

Народные приметы на 14 ноября

По снегу, туману и звёздам в этот день судили о том, какой будет зима и погода на ближайшие дни.

Если в этот день выпал снег — зима будет снежной и морозной.

Туман или изморозь утром предвещают тёплую зиму.

Если вечером четырнадцатого ноября видны звёзды — к морозам. А если пасмурно — будет тепло.