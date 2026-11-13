Военкор Коц рассказал о Сергее Заворотном, пострадавшем во время взрыва в Москве 

В Москве совершили покушение на 72-летнего Сергея Заворотного, бывшего специального корреспондента «Комсомольской правды» в Латинской Америке. Его автомобиль Toyota Fortuner взорвался в районе Чертаново. Мужчина получил тяжёлые травмы и находится в больнице. Подробности произошедшего привёл военный корреспондент Александр Коц в своём канале.

Внедорожник выехал со двора и успел проехать около 200 метров. Затем под днищем машины, со стороны водительского места, сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывом повредило левую дверь автомобиля.

Очевидец происшествия двигался навстречу внедорожнику. Он заметил, что водитель пристёгнут ремнём безопасности, однако от удара мужчину выбросило через лобовое стекло — ремень не выдержал. Потерявшая управление Toyota направилась к машине свидетеля и остановилась примерно в метре от неё.

Мужчина подошёл к пострадавшему, проверил пульс и вызвал скорую помощь. У Заворотного диагностировали осколочные ранения груди и спины, тяжёлые травмы ног и руки. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По предварительной версии, к преступлению могут быть причастны украинские спецслужбы.

Кто такой Сергей Заворотный

В сообщениях о покушении Заворотного называют бывшим пресс-секретарём экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Однако его профессиональная биография, по словам Коца, связана прежде всего с журналистикой и историей Латинской Америки.

В августе 1986 года Заворотный работал в Мексике, где встретился с колумбийским писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом. Тогда в Истапу приехали лидеры «Делийской шестёрки» — представители шести государств, выступавших за мир без ядерного оружия.

Маркес поделился с корреспондентом «Комсомольской правды» размышлениями об угрозе ядерной войны. Спустя несколько лет Заворотному удалось вновь связаться с писателем, уже в Аргентине. Их разговор касался в том числе отношений России с прежними союзниками и авторских прав на произведения Маркеса.

В 1996 году журналист отправился в Чили, чтобы подготовить серию очерков об этой стране. Среди его собеседников оказались бывший чилийский коммунист Луис Корвалан, представители окружения Аугусто Пиночета и русские эмигранты.

Особый интерес вызвала история паспорта на имя Рикардо Бауэра, обнаруженного в городе Осорно. По одной из версий историков, этот документ мог быть связан с побегом в Южную Америку Мартина Бормана. Заворотный отправился на поиски документа, но сам паспорт не увидел. Зато получил от местного коллеги его нотариально заверенную копию.

17 октября 1996 года в «Комсомольской правде» вышел его репортаж «По следу Мартина Бормана».

Коц напоминает и о поездке журналиста в немецкую колонию «Дигнидад» в Чили. После того как Заворотный представился журналистом из Москвы, охрана попросила его и сопровождавших лиц покинуть территорию. На обратной дороге за их автомобилем некоторое время следовали легкомоторные самолёты.

«Заворотный общался с титанами Истории. А подорвали его лилипуты-временщики. «Пусть читают», — когда-то сказал ему Маркес. Пусть Сергей Борисович ещё напишет. Мы прочтём», — написал Александр Коц.