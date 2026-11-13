В Петербурге школьник задушил мать из-за запрета курить вейп и спрятал тело в чемодане

В Санкт-Петербурге восьмиклассника задержали по подозрению в убийстве матери. По данным SHOT, причиной конфликта стал запрет курить электронные сигареты. После расправы подросток спрятал тело женщины в чемодан и несколько дней отвечал на сообщения родственников от её имени.

По данным СМИ, 38-летняя женщина работала уборщицей и жила вместе с сыном. 2 ноября между ними произошла ссора из-за вейпа. Во время конфликта подросток набросился на мать и задушил её шнурками. Затем он поместил тело женщины в чемодан и спрятал его на экологической тропе в посёлке Парголово.

Последний раз А. видели на работе 1 ноября. Когда родственники попытались связаться с ней, женщина не отвечала на звонки. При этом с её номера приходили сообщения. Близкие заподозрили неладное: собеседник избегал вопросов о том, где находится А. и с кем проводит время.

11 ноября сестра пропавшей обратилась в полицию. Вечером 12 ноября тело женщины обнаружили на экологической тропе вдоль Юкковского ручья.

Вскоре правоохранители задержали сына погибшей. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.