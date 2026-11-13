Пенсионер из Петербурга выиграл 10 млн рублей в моментальную лотерею

Житель Санкт-Петербурга по имени Давуд выиграл 10 миллионов рублей в моментальную лотерею «Честная цена». Мужчина купил билеты в июле на свой день рождения, проверил только часть и забыл об остальных. О неожиданной удаче сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Давуд увлекается лотереями с 15 лет. За несколько десятилетий его самым крупным выигрышем оставались 270 тысяч рублей.

Пачку билетов «Честной цены» пенсионер приобрёл в фирменной точке продаж. Сначала проверил половину, но затем отложил остальные. О них мужчина вспомнил лишь спустя несколько месяцев.

Когда Давуд вернулся к проверке билетов, он рассчитывал найти недостающую букву «а» в дополнительной игре. Это позволило бы ему получить 40 тысяч рублей. Однако главный приз оказался значительно крупнее. Число 10, совпавшее с днём рождения пенсионера, принесло ему суперприз в размере 10 миллионов рублей.

Давуд уже определился, на что потратит деньги. По словам победителя, его собственное жильё сгорело, поэтому сейчас ему приходится снимать квартиру. Теперь выигрыш даёт шанс обзавестись недвижимостью. Мужчина рассчитывает купить квартиру в Санкт-Петербурге, а если средств не хватит, рассмотрит варианты в других местах.

Другим участникам лотерей Давуд пожелал удачи и исполнения заветных желаний.