Отключение электричества в Рязани: шесть улиц без света

В Рязани произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах. Аварийное отключение зафиксировали в 10:15 во время ремонтных работ, которые проводило ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Без света остались жители улиц Большая (Шереметьево-Песочня), Старое Село, Бугровка, Колупановка, Сережина Гора и Сережинского переулка.

По информации АО «РГРЭС», специалисты рассчитывают восстановить электроснабжение в течение четырёх часов.

По вопросам отключения электричества можно обратиться по телефону 55-01-12.