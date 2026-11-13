В Касимовском округе Рязанской области рассматривают перспективы размещения производственных и испытательных площадок в сфере беспилотной авиации. Глава администрации округа Иван Бахилов провёл встречу с генеральным директором АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «ПРОТОС» Вадимом Фроловым и сотрудниками организации.

Участники обсудили возможности сотрудничества и дальнейшего развития предприятия на территории муниципалитета.

Центр «ПРОТОС» специализируется на создании инфраструктуры, испытаниях и сопровождении проектов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС).

Как пояснил Иван Бахилов, деятельность организации связана с национальным проектом «Беспилотные авиационные системы». Одна из его задач — создание сети научно-производственных центров, которые обеспечивают полный цикл разработки беспилотников: от проектирования и испытаний до сертификации и серийного выпуска.

На встрече рассмотрели возможные варианты размещения производственных и испытательных площадок в Касимовском округе. Кроме того, обсудили участие центра в подготовке специалистов и развитии профильных компетенций.

По словам Ивана Бахилова, сотрудничество с «ПРОТОС» может помочь укрепить промышленный потенциал округа, создать новые рабочие места и привлечь современные технологии.