Жители Рязанской области за девять месяцев 2026 года разместили в банках более 393 млрд рублей. За год объем сбережений вырос на 11,6%. Подавляющее большинство вкладов, более 98%, открыто в национальной валюте.

Быстрее всего увеличивались остатки на текущих счетах. За год они выросли на 22,4%, тогда как средства на срочных депозитах прибавили 8%.

Начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин объяснил разницу особенностями этих продуктов. Текущий счет позволяет свободно распоряжаться деньгами и использовать их для повседневных расчетов. Срочный вклад открывают под фиксированную процентную ставку, но для получения дохода средства необходимо хранить в банке в течение установленного срока.

По данным на начало октября, на срочных депозитах жителей региона находилось 285,3 млрд рублей. Еще 108 млрд рублей приходилось на текущие счета.

Оба банковских продукта участвуют в системе государственного страхования вкладов. Страховая защита распространяется на сумму до 1,4 млн рублей.

Динамика средств на счетах компаний оказалась противоположной. За год корпоративный депозитный портфель уменьшился на 2,8%, до 50,5 млрд рублей.

Бизнес, как и частные вкладчики, преимущественно выбирал рублевые сбережения. Чуть менее 93% средств компаний хранилось в национальной валюте.