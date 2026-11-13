Минобороны сообщило об уничтожении 1198 беспилотников за ночь, в том числе над Рязанской областью

Российские силы противовоздушной обороны за ночь с 12 на 13 ноября перехватили и уничтожили 1198 украинских беспилотников самолётного типа. В число регионов, над которыми сбивали воздушные цели, вошла Рязанская область.

По данным Минобороны России, атака продолжалась с 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября. Дежурные расчёты ПВО отражали налёты сразу в нескольких регионах страны.

В перечне ведомства указаны Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская и Тульская области, Московский регион, Республика Крым и акватория Чёрного моря.

Минобороны не уточнило, сколько именно беспилотников уничтожили над Рязанской областью. Ожидаем комментарий от губернатора Павла Малкова.