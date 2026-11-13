Бочаров сообщил о последствиях атаки беспилотников на Волгоград

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке беспилотников на регион в ночь на 13 ноября. Системы ПВО отражали нападение, а на одном из предприятий Волгограда после падения обломков БПЛА возникли локальные возгорания.

По словам главы региона, очаги возгорания зафиксировали на предприятии в южной промышленной зоне города и на прилегающей территории.

На местах работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Жилые дома не получили повреждений.

Бочаров уточнил, что атаку отражают подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России.