ВС РФ уничтожили в Харьковской области более 50 блиндажей ВСУ с начала ноября

Подразделения беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала ноября поразили более 50 блиндажей с украинскими военнослужащими в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал начальник планирования и противодействия БПЛА корпуса с позывным Карта.

По его словам, позиции противника обнаруживают операторы беспилотников во время воздушной разведки. Они ищут замаскированные укрытия и обращают внимание на антенны, маскировочные сети, спутниковые станции Starlink и другие признаки присутствия личного состава.

После обнаружения целей координаты передают на командный пункт. Оттуда информацию направляют расчётам ударных беспилотников и артиллерийским подразделениям.

Для поражения блиндажей используют FPV-дроны, беспилотники самолётного типа «Молния-2» и артиллерию. Как утверждает Карта, удары наносят круглосуточно, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений.

Представитель 11-го армейского корпуса заявил, что такие атаки снижают активность ВСУ, дезорганизуют оборону украинских подразделений и ухудшают их морально-психологическое состояние.