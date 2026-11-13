Омбудсмен Олег Леонов обсудил с главой УМВД поиск пропавших людей в Рязанской области

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Олег Леонов встретился с начальником регионального УМВД, генерал-майором полиции Владимиром Алаем. Стороны обсудили взаимодействие ведомств, защиту прав иностранных граждан и поиск пропавших без вести людей.

По словам Леонова, отдельное внимание на встрече уделили оперативному обмену информацией при розыске пропавших. В таких ситуациях важно своевременно подключать необходимые службы и координировать действия правоохранительных органов.

Ещё одной темой стало соблюдение прав и законных интересов иностранных граждан, проживающих в Рязанской области. Участники встречи рассмотрели возникающие вопросы, практику работы полиции и возможности совместного реагирования на ситуации, требующие внимания омбудсмена.

Леонов и Алай затронули порядок рассмотрения обращений, поступающих уполномоченному и требующих участия органов внутренних дел.

Омбудсмен подчеркнул, что рассчитывает на постоянный рабочий контакт с полицией. По его мнению, взаимодействие не должно ограничиваться официальными запросами и ответами: важно оперативно разбираться в сложных ситуациях и добиваться восстановления нарушенных прав граждан.

«Для меня принципиально важно, чтобы взаимодействие с правоохранительными органами не ограничивалось официальными запросами и ответами. Необходим постоянный рабочий контакт, позволяющий своевременно разбираться в сложных ситуациях и добиваться восстановления нарушенных прав граждан», — написал омбудсмен.

Олег Леонов поблагодарил Владимира Алая за открытый диалог и готовность к сотрудничеству.