Петербуржец зарезал экс-возлюбленную у входа в центр помощи женщинам

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал бывшую возлюбленную у входа в кризисный центр помощи женщинам, куда та пришла, чтобы попросить поддержки, пишет «База».

По данным издания, молодой человек регулярно избивал 25-летнюю девушку. В сентябре она решила разорвать отношения и скрылась. Ее бывший партнер обратился в полицию с заявлением о пропаже, но в то же время продолжил поиски петербурженки самостоятельно.

«Дождавшись ее у центра, он нанес не менее восьми ударов ножом, а затем перерезал горло. Пострадавшую госпитализировали, но спасти не смогли», — говорится в публикации.

После нападения мужчина отбежал примерно на полкилометра, позвонил в 112 и признался в содеянном. Спустя несколько минут его удалось задержать

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.