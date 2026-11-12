Криминалист Игнатов объяснил, что могло произойти с Сергеем Соседовым перед смертью

Запись с камеры наблюдения в гостинице Нерюнгри, на которой запечатлены последние минуты жизни музыкального критика и журналиста Сергея Соседова, прокомментировал криминалист Михаил Игнатов. Эксперт обратил внимание на необычную походку телеведущего и его поведение перед падением. Своими выводами он поделился с NEWS.ru.

Почему Соседов с трудом передвигался

По словам Игнатова, на записи видно, что Соседов двигался очень медленно, словно с большим трудом переставлял ноги. Криминалист напомнил, что раньше журналист отличался энергичностью и быстрой походкой.

На видео критик останавливается, чтобы перевести дыхание, а затем пытается продолжить движение. Вскоре он падает навзничь.

Эксперт обратил внимание на то, что Соседов даже не попытался выставить руки или сгруппироваться при падении. Игнатов предположил, что телеведущий мог мгновенно потерять сознание.

Какие проблемы со здоровьем беспокоили журналиста

Криминалист рассказал, что во время совместных съемок Соседов неоднократно жаловался на головокружение и головные боли.

По воспоминаниям Игнатова, журналисту иногда приходилось присаживаться из-за внезапного ухудшения самочувствия. Через несколько минут ему становилось легче.

Эксперт допустил, что в гостинице у Соседова могло резко измениться артериальное давление или возникнуть приступ головокружения, приведший к потере сознания.

Еще одна версия, которую не исключил Игнатов, связана с тромбоэмболией. Криминалист пояснил, что отрыв тромба способен привести к внезапной смерти даже человека, который внешне выглядит здоровым.

В качестве примера он вспомнил журналиста Сергея Доренко, умершего за рулем мотоцикла от сердечного приступа. По словам Игнатова, потеря сознания произошла еще до столкновения мотоцикла со стеной.

При этом криминалист подчеркнул, что установить настоящую причину смерти Соседова могут только судебно-медицинские эксперты.

Что следствию нужно проверить в гостинице

Игнатов считает необходимым изучить не только видеозапись, но и состояние лестницы, на которой упал журналист.

По его мнению, следствие должно проверить, соответствовали ли ступени требованиям безопасности. Значение имеют их ширина, высота, наклон и состояние поверхности.

Если лестница оказалась слишком скользкой или имела конструктивные недостатки, это могло повлиять на обстоятельства падения.

Криминалист предложил запросить у гостиницы нормативную документацию и проверить соблюдение требований к безопасности общественных помещений.

При обнаружении нарушений действия ответственных лиц могут получить правовую оценку по статье 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.