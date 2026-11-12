Загородная резиденция «Поляна» от «Мармакс» — победитель BRICS Property Awards в номинации «Лучший малоэтажный жилой комплекс»

На первой в истории премии BRICS Property Awards, прошедшей в рамках Строительной недели БРИКС 2026 в Казани, загородная резиденция «Поляна» девелоперской компании «Мармакс» одержала победу в номинации «Загородная недвижимость. Лучший малоэтажный жилой комплекс».

Премия призвана выявлять и отмечать лучшие проекты в области жилой и коммерческой недвижимости, демонстрирующие передовые градостроительные решения, высокий уровень архитектурного исполнения, устойчивость и ориентацию на формирование качественной городской и загородной среды. Экспертный совет BRICS Property Awards формировался из представителей профессиональных объединений, отраслевых аналитиков и лидеров рынка недвижимости государств БРИКС, а оценка велась по комплексу критериев — от концепции и реализации до инфраструктурного наполнения и соответствия современным стандартам комфорта.

Награда подчеркивает высокий уровень архитектурного и градостроительного подхода, реализованный в Загородной резиденции «Поляна». Для «Мармакс» победа на международной площадке — важное признание экспертизы компании и подтверждение верности выбранной концепции.

Проект отражает системный подход компании к формированию жилой среды: малоэтажная застройка органично интегрирована в природный ландшафт, а планировочные и архитектурные решения направлены на обеспечение камерности, безопасности и комфортного ритма жизни. Особое внимание в проекте уделено инфраструктуре и благоустройству — от продуманных пешеходных маршрутов до общественных пространств, поддерживающих соседское взаимодействие и активный образ жизни.

«Получение награды на BRICS Property Awards — важное признание профессионального сообщества и подтверждение того, что концепция «Поляны» отвечает актуальным запросам на качественную загородную среду. Для нас это важный стимул к дальнейшему развитию стандартов в сегменте и созданию проекты, где комфорт, эстетика и функциональность формируют устойчивую ценность для резидентов», — отметили в пресс-службе девелоперской компании.

«Мармакс» продолжает реализацию проектов в сегменте городской и загородной недвижимости, последовательно внедряя принципы комплексного развития территорий и создания полноценной инфраструктуры. Победа в BRICS Property Awards подчеркивает экспертизу компании на международной площадке и ее вклад в развитие современных стандартов жилой среды в России.