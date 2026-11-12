Рязанский «Водоканал» получил четыре новых экскаватора для оперативного устранения аварий

Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» укрепило свой парк спецтехники, приобретя четыре новые машины. Об этом сообщил глава администрации Рязани Борис Ясинский.

Как отметил Борис Ясинский, при проведении ремонтных работ на большой глубине предприятие нередко сталкивается с нехваткой специализированной техники. Аренда такого оборудования либо невозможна, либо требует длительного ожидания, что особенно критично в условиях аварийных ситуаций, где счёт идёт на часы.

Решением проблемы стала покупка двух колёсных экскаваторов РВ210W и двух экскаваторов-погрузчиков РВ991S. Машины мощностью 152 лошадиные силы способны вести земляные работы на глубине до 6,4 метра. Колёсное шасси обеспечивает высокую мобильность и позволяет технике быстро перемещаться между объектами. В свою очередь, экскаваторы-погрузчики совмещают функции двух видов оборудования и подходят для работы в стеснённых условиях городской застройки, включая погрузочные операции.

Новая техника позволит «Водоканалу» оперативнее реагировать на коммунальные аварии и сократить время их устранения.