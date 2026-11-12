Более 70% расходов бюджета Рязани направят на социальную сферу

В Рязанской городской Думе состоялась церемония передачи проекта бюджета города на 2027 год. В мероприятии приняли участие и.о. главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, председатель комитета РГД по бюджету и налоговой политике Галина Трушина, и.о. главы администрации города Рязани Дмитрий Лощинин, заместитель главы Жанна Булатова, начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова и руководитель аппарата Рязанской городской Думы Олеся Курючина.

Как отметили представители администрации, общая сумма доходов составит порядка 20,7 млрд рублей, расходов — 21 млрд рублей. Традиционно бюджет города имеет социальную направленность: более 70% расходов предусмотрено на финансирование социально-культурной сферы. Ключевыми приоритетами остаются выполнение социальных обязательств перед населением и реализация национальных проектов.

Проект бюджета составлен в «программном формате», что позволяет обеспечивать увязку бюджетных ассигнований с основными мероприятиями и соответствующими им целевыми показателями. Администрация города совместно с Рязанской городской Думой рассчитывает на плодотворную работу, которая позволит обеспечить своевременное принятие бюджета города на 2027 год и качественное исполнение бюджета.