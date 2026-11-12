Уиткоффу и Кушнеру в Москве могли подарить одежду российского бренда Bosco

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, прибывшие в Москву утром 12 ноября, могли получить в подарок одежду российского бренда Bosco. Пакеты с логотипом магазина заметили в автомобилях кортежа политиков. Об этом сообщил корреспондент «Абзаца».

По его словам, пакеты положили в багажники машин, на которых передвигались представители американской делегации. Что именно находилось внутри, не уточняется.

Встречать Уиткоффа и Кушнера в аэропорт приехал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он был одет в куртку Bosco. Американский переговорщик обратил внимание на предмет гардероба. Уиткофф указал на куртку пальцем и улыбнулся.

У бренда Bosco есть заметная история, связанная с российским спортом. С 2002 года по январь 2017-го компания выступала официальным экипировщиком олимпийской и паралимпийской сборных России.

За это время спортсмены представляли страну в одежде марки на восьми Олимпийских играх — от соревнований в Солт-Лейк-Сити до летних Игр в Рио-де-Жанейро.

Среди самых узнаваемых элементов экипировки Bosco — красно-белые спортивные костюмы, олимпийские митенки и форма российской сборной на Олимпиаде в Сочи.